Ilary Blasi

Ilary Blasi vola in Tanzania con i figli: Totti rimane a Roma con Noemi

Ilary spera di trovare un pò di calma e serenità, mentre impazzano le notizie sul suo addio dal marito. Francesco Totti è a Roma con Noemi Bocchi

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/07/2022 - 10:34:19 Letto 871 volte

Dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, dopo 20 anni insieme (di cui 17 di matrimonio), Ilary Blasi ha preso il volo. E’ in vacanza in Tanzania insieme ai tre figli Cristian, Chanel e Isabel, e alla sorella Silvia. Sui social ha postato alcuni video e scatti della partenza in aereo, del suo look griffatissimo e della dimora che li ospita in Africa. Francesco Totti, invece, è stato pizzicato a Roma a casa di Noemi Bocchi.

Ilary spera di trovare un po’ di calma e serenità, mentre impazzano le notizie sul suo addio dal marito.

Ilary e Francesco avrebbero dovuto fare un comunicato univoco, scarno e semplice. Ma non hanno raggiunto un accordo. La Blasi ha pubblicato la sua versione “Il mio matrimonio è terminato”, l’ex calciatore ha voluto aggiungere due parole su quel “dolore inevitabile”. Ma le strade diverse erano già intraprese.

Prima di pubblicare le foto di Totti a casa di Noemi Bocchi, pare che la coppia sia stata avvisata. Era il momento di far sapere che la storia d’amore tra Francesco e Ilary era davvero conclusa. Del resto lo si vociferava da un po’, nonostante il goffo tentativo di smentire di qualche mese fa. Anche di Noemi Bocchi si parlava già e le foto degli avvistamenti allo stadio giravano.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Ilary Blasi

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!