In arrivo il nuovo singolo di Valerio Scanu ''L'Aria di Natale''

Dal 27 novembre arriva in radio ''L'Aria di Natale'' di Valerio Scanu, l'inedito estratto da ''Canto di Natale''.

Pubblicata il: 19/11/2020

Dal 27 novembre arriva in radio "L'Aria di Natale" di Valerio Scanu, l'inedito estratto da "Canto di Natale" (su etichetta NatyLoveYou), in uscita il 27 novembre su store digitali e dal 4 dicembre nei negozi in formato fisico sia cd che dvd.

Per Scanu il Natale è un appuntamento immancabili con i live organizzati a partire dal 2012.

"Canto di Natale" raccoglie alcune delle più belle canzoni natalizie, reinterpretate in una versione originale, a cui si aggiunge appunto "L'aria del Natale".

Questi i brani scelti da Scanu: Silent Night, White Christmas, Let it Snow, Winter Wonderland, Santa Claus is Coming To Town, Have Yourself a Merry Little Christmas, I'll Be Home For Christmas, Jingle Bells" feat. Irene Calvia, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, Sleigh Ride, Rudolph The Red Nose Reindeer, L'Aria del Natale.

