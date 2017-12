gran bretagna

In Gran Bretagna il Viagra sarà venduto senza ricetta

In Gran Bretagna il Viagra si potrà comprare direttamente al banco, senza ricetta.

In Gran Bretagna il Viagra si potrà comprare direttamente al banco, senza ricetta. È il primo Paese al mondo a riclassificare il farmaco anche nel tentativo di evitare il ricorso ai troppi falsi venduti soprattutto su Internet. Lo ha deciso, dopo una lunga analisi, l'Agenzia regolatrice britannica dei farmaci (la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, Mhra).

A renderlo noto è la stessa Pfizer, il colosso farmaceutico che produce questo farmaco per la disfunzione erettile. La speranza è che gli uomini che finora non vi hanno fatto ricorso si sentiranno più liberi di acquistarlo. Secondo Berkeley Phillips, il responsabile medico della sezione britannica della Pfizer, "alcuni uomini evitano di ricorrere a questo farmaco per trattare il loro disturbo, quindi crediamo che dare loro l'opportunità di parlare direttamente col farmacista per acquistare il Viagra rappresenti un concreto passo in avanti".

Ma sia chiaro: coloro che soffrono di disturbi al cuore o assumono altre medicine avranno comunque bisogno di una prescrizione per la pillolina blu. Il farmaco, che nella versione da banco si chiamerà "Viagra Connect", dovrebbe arrivare nelle farmacie britanniche la prossima primavera.

