ambiente

In Italia i sacchetti per la frutta e la verdura e in Gran Bretagna si pagheranno i bicchieri monouso

Mentre in Italia scattano le proteste social per il provvedimento scattato a gennaio del 2018 per i sacchi per frutta e verdura che dovranno essere esclusivamente biodegradabili e che costeranno da 1 a 3 centesimi, in base al supermercato...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/01/2018 - 20:45:36 Letto 356 volte

Mentre in Italia scattano le proteste social per il provvedimento scattato a gennaio del 2018 per i sacchi per frutta e verdura che dovranno essere esclusivamente biodegradabili e che costeranno da 1 a 3 centesimi, in base al supermercato, in Gran Bretagna è al vaglio di introdurre una tassa sui bicchieri monouso da caffè che i britannici consumano al ritmo di circa 500 mila pezzi al giorno.

La proposta è della Commissione parlamentare sull’Ambiente che chiede una tassa analoga a quella chiesta per le buste di plastica, ossia 0,25 centesimi di sterlina per poi investire le entrate nel riciclo. In attesa che la proposta venga approvata le grandi caffetterie offrono uno sconto di 0,25 centesimi di sterlina a chi si porta da casa i bicchieri riutilizzabili. Inoltre, la stessa Commissione intende applicare il “vuoto a rendere” per le bottiglie di plastica il cui consumo giornaliero è di circa 700 mila.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!