In vendita la prima Barbie la con sindrome di Down

''Creata per consentire a un numero ancora maggiore di bambini e bambine di vedersi riflessi in questa bambola, oltre che a far sì che rifletta sempre più il mondo che li circonda'', afferma la Mattel.

26/04/2023

Barbie con sindrome di Down. E' la novità inserita dalla Mattel sul mercato, all’interno della linea Barbie Fashionistas, creata per consentire a un numero ancora maggiore di bambini e bambine di vedersi riflessi in questa bambola, oltre che a far sì che rifletta sempre più il mondo che li circonda. La bambola Barbie con sindrome di Down ha lo scopo di ispirare tutti i bambini e le bambine a raccontare sempre più storie attraverso il gioco.

Caratteristiche

Con questa bambola si introduce un nuovo sculpting del viso e del corpo per rappresentare meglio le donne con sindrome di Down, ad esempio con una struttura dl corpo più corta e un busto più lungo. Il nuovo sculpting del viso presenta una forma più rotonda, orecchie più piccole e un ponte nasale piatto, mentre gli occhi sono leggermente inclinati e a mandorla. I palmi delle mani della bambola presentano anche una singola linea, una caratteristica spesso associata alle persone con sindrome di Down 4.

Abbigliamento e accessori

Il modello dell’abito con maniche a sbuffo della bambola è decorato con un motivo a farfalle e fiori gialli e blu, simboli e colori associati alla consapevolezza della sindrome di Down. La collana con ciondolo rosa della bambola con tre frecce puntate verso l'alto rappresenta le tre copie del 21esimo cromosoma, che è il materiale genetico che causa le caratteristiche associate alla sindrome di Down. I tre galloni, o frecce, sono un simbolo che unisce la sua comunità.

Plantari

La bambola Barbie Fashionista con sindrome di Down indossa anche plantari rosa alla caviglia (Afo) abbinati al suo vestito e alle sue scarpe da ginnastica con zip. Alcuni bambini con sindrome di Down usano plantari per sostenere i piedi e le caviglie, e la Ndss ha fornito una scatola di plantari che sono serviti come ispirazione per rendere i più verosimili possibile quelli indossati da questa Barbie Fashionista, coordinati con il suo abbigliamento dai colori vivaci.

Fonte: Adnkronos

