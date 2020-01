Incendi in Australia

Incendi in Australia, in salvo il bosco degli alberi-dinosauro

Milioni di ettari di terra in fumo, un miliardo di animali morti e danni ambientali ed ecologici incalcolabili: inferno di fuoco che da ottobre continua a devastare l'Australia.

Milioni di ettari di terra in fumo, decine di persone decedute, migliaia quelle evacuate, un miliardo di animali morti e danni ambientali ed ecologici incalcolabili: questo inferno di fuoco che da ottobre continua a devastare l’Australia, è un disastro senza precedenti che può essere descritto con una sola parola “Apocalisse”, come riferito dal Wwf.

Ad oggi lo Stato più colpito è quello del Nuovo Galles del Sud, conosciuto soprattutto per la sua capitale, Sydney. Negli stati del sud-est del Continente migliaia di persone hanno cercato riparo sulle spiagge per fuggire alle fiamme e al fumo, con conseguenze gravissime alla vegetazione che costeggia i lidi, come a Wallabi Point dove sono state evacuate centinaia di abitazioni.

Le alte temperature e i forti venti non fanno che peggiorare una situazione già critica. I koala sono tra gli animali più colpiti dagli incendi devastanti in Australia. Una strage che conta oltre un 30 per cento degli esemplari morti nei roghi.

Finalmente, dopo mesi di devastazione, una buona notizia: giovedì mattina le piogge hanno aiutato il lavoro dei vigili del fuoco, perché hanno contribuito a contenere il fuoco. Prima delle prime gocce di pioggia, c'erano ancora una trentina di incendi fuori controllo. E non si tratta dell'unica buona notizia, poiché a quanto risulta i vigili del fuoco sono riusciti anche a salvare dalle fiamme l'ultimo bosco di pini Wollemi, una conifera che era diffusa nella preistoria al tempo dei dinosauri.

Il direttore del parco nazionale Wollemi National Park, spiega l'Ap, ha raccontato che i pompieri hanno raggiunto in elicottero la foresta, che si trova in una remota gola nelle Blue Mountains, una settimana prima che un violento incendio raggiungesse la zona ed hanno irrigato e trattato gli alberi per farli resistere alle fiamme.

Tuttavia, l’esser riusciti a preservare una parte storica della foresta con alberi che si pensavano estinti da milioni di anni porta una ventata di positività alla popolazione e a tutti coloro che sono impegnati nell’emergenza. I pini di Wollemi sono un vero tesoro australiano in quanto, prima del 1994, ne era conosciuta solo la forma fossile. Vennero scoperti dalla guardia forestale David Noble in una gola sperduta ad ovest di Sydney e diventarono presto parte di un importante parco nazionale visitato ogni anno da migliaia di turisti.

