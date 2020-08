incidente aereo

India, aereo si spezza in due: 17 morti

E' di almeno 17 morti il bilancio di un incidente aereo avvenuto oggi nella cittą indiana di Kozhikode.

08/08/2020

Tragedia in India. E' di almeno 17 morti il bilancio di un incidente aereo avvenuto oggi nella città indiana di Kozhikode. "Le operazioni di soccorso sono terminate. Purtroppo 17 persone hanno perso la vita. Quasi tutte le persone a bordo sono state ferite in modo grave o lieve e sono state ricoverate in ospedale", ha detto per telefono alla Dpa il capo dell'amministrazione regionale, K Gopalakrishnan. Il bilancio delle vittime rischia di salire perché 30-40 feriti sono gravi, ha aggiunto.

L'aereo, un Boeing 737 dell'Air India con 190 persone a bordo, è uscito fuori dalla pista dell'atterraggio dell'aeroporto, che si trova in cima a una collina, ed è precipitato per dieci metri lungo in pendio prima di spezzarsi in due, ha ricostruito il ministro dell'Aviazione civile, Hardeep Puri.

L'incidente è avvenuto in una situazione di forte maltempo dovuta alla stagione dei monsoni, con l'aereo che ha sorvolato più volte l'aeroporto per tentare l'atterraggio, secondo il sito di flight tracking FlightRadar24.

L'aereo faceva parte del programma Vande Bharat per rimpatriare gli indiani rimasti all'estero nell'ambito della pandemia di coronavirus.

