Covid-19

India, ambulanza ''perde'' corpo paziente Covid-19 in strada durante la corsa dall'ospedale

Imperdonabile negligenza: Ambulanza ''perde'' corpo paziente Covid-19 in strada durante la corsa dall'ospedale. L'incidente è stato registrato in un video diventato subito virale sul web.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/04/2021 - 09:15:00 Letto 532 volte

Il numero di pazienti affetti da Covid – 19 in India è in aumento. Allo stesso tempo, il bilancio delle vittime è in aumento. Questo sta mettendo a dura prova il sistema sanitario. Ora un incidente è venuto alla ribalta diventando subito virale sul web. Durante il tragitto appena uscito dall’ospedale, il corpo di un paziente morto per Covid – 19, è caduto da un’ambulanza nella corsa in curva ed è rimasto sdraiato sull’asfalto.

L’incidente ha avuto luogo il 23 aprile nella città di Vidisha nel Madhya Pradesh, in India. Il conducente di un’auto che stava percorrendo la medesima strada sullo stesso senso di marcia, che si trovava subito dietro il mezzo di soccorso, ha ripreso l’intera scena con la sua videocamera posta sul cruscotto.

La clip mostra l’auto che viaggia lungo la stessa strada dell’ambulanza, quando d’improvviso il portellone laterale del mezzo di soccorso si aprono, lasciando cadere qualcosa insieme alla lettiga. I residenti locali affermano che i cadaveri non vengono consegnati alle famiglie e vengono portati via senza permesso. E nessuno, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si sarebbe accorto di nulla se il conducente dell’auto che seguiva non avesse attirato l'attenzione con segnali acustici.

Ecco il video dell’imperdonabile negligenza:

