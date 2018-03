animali

India, cane in stazione aspetta ogni sera la sua padrona *VIDEO*

Dal 2 gennaio corre ogni sera tra i treni della stazione e aspetta...

Pubblicata il: 04/03/2018

Dal 2 gennaio corre ogni sera tra i treni della stazione ferroviaria di Kanjurmarg a Mumbai, in India e aspetta il treno diretto a Kalyan sul binario uno, che arriva di notte intorno alle 23:00 e poi inizia a sbirciare tra le porte del vagone delle donne in cerca o in attesa qualcuno. La storia di questo cane, una femmina mamma di quattro cuccioli, è stata filmata e divulgata da un amante degli animali, Sameer Thorat, che si reca al lavoro tutti i giorni tra le 15:00 e mezzanotte.

Il 23 febbraio ha deciso di pubblicare il video su Youtube, con la speranza di poter arrivare al proprietario del cane. Per ora nessuno si è fatto avanti, ma la notizia si è diffusa rapidamente: in molti stanno accudendo il cagnolino e si stanno interessando per far adottare i suoi cuccioli. Forse il suo proprietario, probabilmente una donna, ha deciso di abbandonarla dopo aver scoperto che era incinta.

