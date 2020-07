Amori estivi

Innamorarsi sotto l’ombrellone

di Palermomania | Pubblicata il: 19/07/2020 - 21:34:19 Letto 4591 volte

L’estate si sa è una delle più belle stagioni, complice il caldo, la brezza marina, le vacanze e il relax ed ecco che l’innamoramento è dietro l’angolo!

Ci si spoglia della monotonia della quotidianità, del grigiore dell’inverno per vestirsi di sole, divertimento, frivolezza e spensieratezza…

Attenzione però, tanto più forte il cuore batte sotto l’ombrellone tanto più facilmente tende a spezzarsi…

Nella maggior parte dei casi le storie d’amore nate in vacanza sembra che non superino i due mesi di durata, ma nonostante tutto e secondo un recente sondaggio per 6 italiani su 10 è più facile innamorarsi in vacanza…

Complice la spiaggia, le uscite serali con gli amici, i villaggi vacanze, i resort... questi luoghi consentono di fare nuove amicizie e entrare in relazione con gli altri in maniera più frivola e con una spensieratezza che la vita di tutti i giorni spesso non ci concede.

In vacanza si vive come una specie di magia, che viene trasferita anche sul partner, tutti offrono il meglio di sé, si cerca di fare una buona impressione sugli altri: ma quanto durerà questa fase “idilliaca”al rientro dalle vacanze?

Si può trattare di amori intensi che scoppiano all’improvviso e che si possono consumare nel giro di poche settimane lasciando il posto a ricordi meravigliosi, o di amori nati per caso che continuano e si trasformano in legami indissolubili.

Uno dei motivi per cui una storia nata in vacanza può finire è la distanza.

Infatti una storia con chi abita lontano è piuttosto impegnativa e richiede forti motivazioni. Non è una questione di distanza geografica ma molto più spesso di differenze culturali.

In vacanza si va spesso d'amore e d'accordo, ma tornati a casa la musica cambia. Le differenze culturali giocano spesso un ruolo determinante nella fine di molte storie nate sotto l'ombrellone..

Anche la differenza di età è molto importante, spesso un fattore troppo sottovalutato. In vacanza può essere divertente innamorarsi di un ragazzo molto più grande, ma tornati a casa la differenza di età si farà sentire quasi sempre.

Allora ecco dei semplici consigli soprattutto per i giovanissimi alle prese con la vacanze e con le “cotte estive”:

1. Cerca di essere te stesso/a, spesso ciò che colpisce non è la bellezza ma la semplicità che ognuno di noi porta dentro di sé!

2. Non agire in modo affrettato perché l'amore non è un gioco da spiaggia, ma la realtà più importante della nostra vita e sbagliare può fare molto male.

3. Spesso si fa lo sbaglio di confondere un amore estivo – che equivale a tanta voglia di divertirsi dopo un anno di studio – con un amore per la vita, soprattutto da giovani, quando cioè non si sono ancora fatte molte esperienze, tutto è nuovo ed incuriosisce. Allora datti il tempo per riflettere .....

Le sere al mare, le vacanze insieme, i pomeriggi in piazza possono essere perle preziose di tempo da donarsi reciprocamente nell’ascolto, nel racconto di sé, nei silenzi e nelle risate.

E poi come non innamorarsi d’estate?! Il sole rende tutti così belli e il riposo libera la mente da tanti pensieri. Allora spazio alle emozioni, ai batticuori a tutto ciò che ci rende vivi e ci fa stare meglio, perché in fondo non c’è niente di più bello che amare ed essere amati, e a qualunque età e in qualunque stagione ... della vita.



Valentina Ficili

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!