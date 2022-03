Guerra Ucraina-Russia

Intelligence militare di Kiev: Putin punta a dividere in due parti l'Ucraina come la Corea

Per il capo dell'intelligence militare di Kiev, Kyrylo Budanov, ''è un tentativo di creare una Corea del Nord e una Corea del Sud in Ucraina''.

28/03/2022

La Russia punta a dividere l'Ucraina in due parti. Ne è convinta l'intelligence ucraina dopo oltre quattro settimane di guerra a seguito dell'invasione ordinata da Vladimir Putin. Per il capo dell'intelligence militare di Kiev, Kyrylo Budanov, "è un tentativo di creare una Corea del Nord e una Corea del Sud in Ucraina", come riportano notizie diffuse su Facebook dalla direzione centrale di intelligence del ministero della Difesa e riportate da Ukrinform.

Secondo le dichiarazioni, "dopo i fallimenti vicino Kiev e l'impossibilità di rovesciare il governo centrale dell'Ucraina, c'è motivo di credere che Putin stia considerando uno scenario 'coreano' per l'Ucraina, ovvero cercherà di imporre una linea di divisione tra le regioni del nostro Paese occupate e quelle non occupate perché non è assolutamente in grado di assorbire l'intero Stato".

Stando a Budanov, "stiamo già vedendo tentativi di creare autorità 'parallele' nei territori occupati, ma la resistenza dei nostri cittadini e le proteste nei territori occupati, le controffensive delle Forze armate ucraine e la graduale liberazione dei territori complicano in modo significativo l'attuazione dei piani del nemico. Promettendo che presto scatterà una guerriglia nei territori in mano ai russi, la conclusione è che alla fine resterà un solo scenario per i russi, come sopravvivere".

Fonte: Adnkronos

