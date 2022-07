Guerra Ucraina-Russia

Intelligence Ucraina: ''Russia prepara nuova fase offensiva''

''Nessun missile o colpo di artiglieria russa sarà in grado di rompere la nostra unità'', ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/07/2022 - 10:20:52 Letto 749 volte

Le forze armate russe stanno preparando una nuova fase dell'offensiva in Ucraina. E' l'allarme lanciato da Vadym Skibitskyi, un portavoce dell'intelligence militare ucraina, dicendo che ''non si tratta solo di attacchi missilistici dal cielo e dal mare''. Secondo Kiev gli ultimi attacchi missilistici e con razzi hanno ucciso almeno 40 persone negli ultimi tre giorni.

“Possiamo vedere bombardamenti lungo l'intera linea di contatto, lungo l'intera linea del fronte. C'è un uso attivo dell'aviazione tattica e degli elicotteri d'attacco. E' chiaro che sono in corso i preparativi per la fase successiva dell'offensiva", ha affermato citato dal Kyiv Independen.

''Nessun missile o colpo di artiglieria russa sarà in grado di rompere la nostra unità'', ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in occasione dell'anniversario della Dichiarazione di sovranità statale dell'Ucraina. "Dovrebbe essere altrettanto ovvio che' l'unità degli ucraini 'non può essere rotta con bugie o intimidazioni, falsi o teorie del complotto".

Fonte: Adnkronos

