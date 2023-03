caccia all'Ucraina

Invio caccia all'Ucraina, Usa ribadiscono: ''La questione non è sul tavolo''

La questione della fornitura dei caccia F-16 all'Ucraina ''non è sul tavolo''.

La questione della fornitura dei caccia F-16 all'Ucraina "non è sul tavolo". Lo ha ribadito la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, in un briefing con la stampa dopo la notizia diffusa da alcuni media che piloti di Kiev sarebbero negli Stati Uniti per "familiarizzarsi" con i caccia.

