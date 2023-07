cortometraggio

''Io e Paolo'', il cortometraggio che racconta il rapporto dei fratelli Borsellino

L'Opera diretta dal regista Lorenzo Muscoso e prodotta dalla Dreamworld Pictures, pone attenzione sulle varie relazioni intercorse tra i fratelli, e in particolare, su quello che è stato il rapporto tra Paolo e il Salvatore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/07/2023 - 10:57:11 Letto 752 volte

In occasione del 31 anniversario della strage di via d’Amelio, un intimo ritratto della famiglia Borsellino viene reso noto attraverso il corto “Io e Paolo”. L’Opera diretta dal regista Lorenzo Muscoso e prodotta dalla Dreamworld Pictures, pone attenzione sulle varie relazioni intercorse tra i fratelli, e in particolare, su quello che è stato il rapporto tra Paolo e il Salvatore.

Il filmato, realizzato nel corso del mese di maggio, periodo in cui Salvatore è stato protagonista a Milano di un importante evento contro la mafia, e che lo ha visto protagonista di fronte a centinaia di studenti. Discenti che hanno contribuito attivamente all’argomento producendo quasi 100 speciali audiovisivi dedicati alle tante personalità, da Placido Rizzo a Francesca Morvillo, che hanno sacrificato la propria vita in nome della legalità.

Il Corto alterna momenti di dialogo con immagini universali, rendendo quei sentimenti propri - svelati nel corso dell’incontro - affini a ognuno di noi. Un racconto toccante che narra il trascorso della famiglia Borsellino a Palermo, nel loro vissuto al quartiere della Kalsa, a quelle che sono le scelte di vita che hanno portato i fratelli ad allontanarsi. Un ricordo anche di Rita e Adele, sorelle del Magistrato ucciso, che hanno mantenuto viva la memoria di Paolo.

Una ricostruzione di quello che è stato il momento drammatico dell’attentato ai giorni successi e come la famiglia ha reagito a tutta quella crudeltà. Infine, momenti di grande tenerezza sono quelli che Salvatore rivolge alla madre, figura centrale alla loro realizzazione personale e determinante a mantenere l’impegno alla lotta, in nome della giustizia e verità, quelle che, oggi, purtroppo, continuano ancora a mancare.

