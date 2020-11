musica

Io non sono lì, il nuovo singolo di Claudio Baglioni sarà disponibile dal 6 novembre

Dal 6 novembre sarà disponibile ''Io non sono lì'', il nuovo singolo inedito di Claudio Baglioni.

Dal 6 novembre sarà disponibile ''Io non sono lì'', il nuovo singolo inedito di Claudio Baglioni - dopo Gli anni più belli, colonna sonora dell'omonimo film di Gabriele Muccino - estratto da "In questa storia, che è la mia", il nuovo album in uscita il 4 dicembre, a sette anni da "ConVoi".

Il disco è un "concept" - 14 brani, 1 ouverture, 4 interludi piano e voce, 1 finale - che disegna la parabola dell'amore, sia personale che universale, riflettendo sul modo nel quale questa forza straordinaria che tutti viviamo senza conoscerla mai veramente, travolga le nostre esistenze.

La distanza - reale, immaginaria, immaginata - di una coppia che vive un distacco che nessuno sa se sia provvisorio o definitivo, preludio o coda, anteprima o bilancio di un amore. È il tema di "Io non sono lì" (Celso Valli pianoforte, Gavin Harrison batteria, Paolo Gianolio basso e chitarre), una ballad velata di nostalgia, che indaga pensieri, emozioni, delusioni e speranze di quel limbo nel quale tutti noi ci chiediamo se è meglio esserci o non esserci, che è come esserci senza esserci.

Fonte: Ansa

