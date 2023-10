Israele

Israele, Italiani in fuga: l'ambasciata attiva punti di assistenza per connazionali in partenza dall'aeroporto Ben Gurion

L'ambasciata italiana in Israele ha annunciato di aver attivato un punto di assistenza per i connazionali in partenza dall'aeroporto Ben Gurion.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/10/2023 - 00:02:00 Letto 803 volte

Alcuni si trovano nel rifugio dell'aeroporto di Tel Aviv e lanciano appelli per riuscire a tornare a casa il prima possibile, altri prenderanno un volo dalla Giordania. Intanto, proseguono alla spicciolata gli arrivi di quelli che rientrano a Malpensa e Fiumicino: i loro racconti sono di panico e tensione. Dopo il risveglio con la pioggia di missili sganciati da Hamas, ora la fuga degli italiani da Israele è una disperata ricerca di voli.

Diverse compagnie aeree avevano momentaneamente cancellato i collegamenti verso il Paese e, con l'aeroporto Ben Gurion che resta aperto, in queste ore stanno riprogrammando le rotte verso lo scalo. Sui social però c'è chi ancora chiedeva aiuto stipato nei sotterranei dello scalo durante un attacco missilistico assieme a tante altre persone.

L'ambasciata italiana in Israele ha annunciato di aver attivato un punto di assistenza per i connazionali in partenza dall'aeroporto Ben Gurion. "Siamo al lavoro per cercare di aiutare i connazionali bloccati. La loro sicurezza è la priorità più assoluta del governo", spiega il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!