Israele, oggi la visita di Tajani con i rappresentanti di Europa e Usa

''Sarò in Israele per ribadire la nostra vicinanza ad un popolo ferito dalla violenza del terrorismo di Hamas'', scrive Tajani su X.

Pubblicata il: 13/10/2023

Rappresentanti di Europa, Usa e Italia saranno oggi 13 ottobre 2023 in visita in Israele. Attesi la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. A Tel Aviv saranno presenti anche il ministro della Difesa Usa, Lioyd Austin la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock e l'omologa canadese, Melanie Joly.

"Sarò in Israele per ribadire la nostra vicinanza ad un popolo ferito dalla violenza del terrorismo di Hamas. Poi andrò in Giordania", ha annunciato il ministro Antonio Tajani in un post su X.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Twitter

