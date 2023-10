Israele

Israele, oltre 700 morti e 2.500 feriti. Tajani: ''Hamas liberi almeno gli ostaggi civili''

Il ministro Tajani ha ricordato che l'Italia sta lavorando ''con Stati Uniti, Francia, Germania, Gran Bretagna e Paesi arabi come Egitto e Giordania per evitare un'escalation''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/10/2023 - 00:01:00 Letto 791 volte

Oltre 700 israeliani, la maggior parte civili, sono stati uccisi dall'inizio dell'attacco a Gaza. Lo riportano i media locali secondo cui i feriti sono 2.500.

Il Ministro Tajani: " Hamas liberi almeno gli ostaggi civili"

"Hamas dovrebbe dare segnali di buona volontà, liberare gli ostaggi civili, bambini, donne e anziani e cessare le azioni di aggressione, affinchè gli sforzi diplomatici per evitare un'estensione del conflitto siano efficaci". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ricordando che l'Italia sta lavorando "con Stati Uniti, Francia, Germania, Gran Bretagna e Paesi arabi come Egitto e Giordania per evitare un'escalation".

"Nessuno può pensare di cancellare Israele dalla carta geografica", ha poi aggiunto Tajani intervistato su Retequattro.

Foto di Taylor Brandon su Unsplash

Fonte: Rai News

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!