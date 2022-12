Iran

Italiani in Iran, Tajani: ''Al momento nessun rischio per i nostri connazionali''

''Al momento non abbiamo notizia di rischi per i nostri connazionali'', ha detto il vicepremier Antonio Tajani.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/12/2022 - 10:01:27 Letto 696 volte

Antonio Tajani, interpellato sulla situazione degli italiani in Iran, ha detto che "al momento non abbiamo notizia di rischi per i nostri connazionali".

Il vicepremier e ministro degli Esteri, durante una conferenza stampa alla Farnesina, ha quindi sottolineato che l'Italia, per ora, non intende adottare una decisione come quella del Belgio che ha invitato i connazionali a lasciare il Paese.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!