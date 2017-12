internet

Italiani sempre più connessi alla rete: ecco cosa fanno su internet

Cresce il dato riferito all'uso delle tecnologie web da parte di utenti italiani.

Pubblicata il: 24/11/2017

Cresce il dato riferito all’uso delle tecnologie web da parte di utenti italiani. I numeri relativi a settembre 2017 parlano del 60% degli italiani collegati ad internet. un dato importante in quanto va a indicare una crescita continua.

Sono ormai i ¾ della popolazione italiana ad utilizzare internet con cadenza quotidiana facendone quindi parte integrante della propria vita. Adulti e minori, donne o uomini poco cambia: si parla di una tendenza comune a tutti.

Un recente rapporto del Censis ha evidenziato come internet sia diventato indispensabile per lo svolgimento di quasi tutte le incombenze quotidiane generando un grande risparmio di tempo: dalla lettura delle notizie alla gestione del proprio conto in banca, praticamente ogni aspetto della vita di un utente è legato a doppio filo alla rete.

E in effetti diventa di estremo interesse andare a capire cosa fanno gli italiani in rete: detto che in quanto a crescita il mobile la fa da padrone, ogni giorno sono circa 5,4 milioni gli italiani che navigano almeno una volta dai device rilevati. Di questi, 11 milioni lo fa da pc mentre 22,7 milioni (vale a dire il 51,8% della popolazione tra i 18 e i 74 anni) lo fa da smartphone o tablet.

Quindi, dicevamo, cosa fanno gli italiani in rete? Per una buona fetta di tempo trascorso si parla di svago e intrattenimento; rientrano in questa definizione attività come quella riferita ai social network, alla lettura di notizie di vario genere, alla visione di video.

Sempre nella definizione di intrattenimento rientrano i giochi online, cui gli italiani dedicano sempre più tempo con particolare riferimento ad attività come i giochi a premio. Determinante in questo settore, sono stati i nuovi casino che hanno allargato l’offerta online attraverso bonus e promozioni ed hanno attirato sempre più utenti grazie allo sviluppo di piattaforme per i giochi sempre più sofisticate.

Ma internet sta diventando il centro della vita quotidiana anche per altri aspetti, basti pensare alle serie televisive in streaming. Una buona parte di utenti della rete dedica una certa quantità di tempo proprio a questa attività.

Analizzando nel dettaglio proprio la fruizione di contenuti online, i primi posti dei siti visionati dagli italiani sono ancora e sempre i motori di ricerca, seguono i portali generalisti, quindi servizi e strumenti online e i social network. Subito dopo vengono siti e applicazioni dedicati ai contenuti video e servizi di messaggistica da mobile come ad esempio Whats App. Anche questi sono fruibili da internet e anche loro, di conseguenza, rientrano nell’elenco delle attività cui i consumatori italiani dedicano più tempo.

Certo è che, quale che sia la scelta finale, tra pc, smartphone, app per comunicare e quant’altro i consumatori passano sempre più tempo attaccati alla rete internet. E se questo sia un bene o un male, non è certo qui il luogo adatto per discuterne.

