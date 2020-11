Joe Biden è presidente degli Usa

elezioni Usa

Joe Biden è stato eletto presidente degli Stati Uniti.

Joe Biden è stato eletto presidente degli Stati Uniti secondo la Cnn, la prima a sancire la vittoria del candidato democratico nelle elezioni 2020. Dopo l'annuncio della Cnn sono arrivati quelli dell'AP e della Nbc. Secondo le prime proiezioni della Cnn, Biden può contare su 273 voti elettorali - 3 in più rispetto alla maggioranza richiesta di 270 - dopo la conquista dei 20 voti della Pennsylvania. Poco dopo, ecco le proiezioni Fox con 290 voti elettorali per il dem, a segno anche in Nevada. E anche la Nbc riferisce della vittoria in Nevada.

Biden, 46esimo presidente degli Stati Uniti, stava trascorrendo la mattinata nella casa di famiglia a Wilmington, nel Delaware, quando la 'Cnn' lo ha annunciato come vincitore delle elezioni.

