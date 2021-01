Kabir Bedi compie 75anni

Kabir Bedi

Kabir Bedi, spegne il 16 gennaio 75 candeline.

16/01/2021

Nel lontano 1976 Kabir Bedi è calato sulla scena italiana come una divinità: alto, bellissimo, occhi da tigre, fisico atletico, sguardo spirituale, in un paese spaventato dalla crisi e dal terrorismo. Indimenticabile interprete di Sandokan, della omonima serie tv diretta da Sergio Sollima, che incollò una media di 27 milioni di telespettatori davanti allo schermo, Kabir Bedi, spegne il 16 gennaio 75 candeline, ha al suo fianco Parveen Dusanj sua quarta moglie, sposata nel 2016 ma che ama da 10 anni prima, produttrice e ricercatrice.

Oggi Kabir vive per gran parte dell'anno a Mumbai, collabora a progetti umanitari come quelli con Care&Share Foundation, manda sempre in tempi di covid, attraverso i social messaggi agli amici italiani di incoraggiamento, gentilezza e fratellanza.

