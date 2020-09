musica

La denuncia di Pupo: ''In Russia ora sono un sovversivo per il mio brano Fuori dal gregge''

Pupo denuncia su Facebook la difficoltà che sta incontrando in Russia la promozione di 'Fuori dal gregge'.

Pubblicata il: 23/09/2020

"Ebbene sì sono un sovversivo: in Russia alcuni passaggi di 'Fuori dal gregge', il mio duetto con Alan, sono ritenuti dai media, tra cui la Tass, troppo estremi. Parole come gregge e la pecora in maschera antigas del video non hanno passato le maglie della promozione e sono stati interpretati dai media come sovversivi". Così Pupo denuncia su Facebook la difficoltà che sta incontrando in Russia la promozione di 'Fuori dal gregge', il suo duetto con il cantante russo Alan.





