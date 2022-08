body shaming

La Ferilli critica la copertina di Vanessa Incontrada, spesso criticata per il suo fisico: ''Ma basta, si sarà rotta le balle pure lei''

Sabrina Ferilli, interviene sulla querelle e tuona: ''Storie che non hanno più senso, magari fare una copertina in meno e raccontare di più il lavoro che si fa''.

"Gli attacchi social non mi feriscono", ha assicurato Vanessa Incontrada di nuovo sulla copertina di "Vanity Fair" dopo la famosa cover senza veli del 2020. L'attrice si riferiva agli attacchi sulla fisicità, ma una collega, Sabrina Ferilli, interviene sulla querelle e tuona: "Storie che non hanno più senso, magari fare una copertina in meno e raccontare di più il lavoro che si fa".

Dopo le polemiche sul "body shaming" e le foto del "Settimanale Nuovo" che immortalavano le forme giunoniche della Incontrada, Vanessa ha replicato a "Vanity" - che le ha dedicato la copertina con un titolo eloquente: "Sei bellissima" (sulla scia dei cori al concerto di Gigi D'Alessio) - con "il silenzio e l'indifferenza".

Ma l'ennesima intervista con tanto di copertina non è andata giù alla Ferilli, che sui social si è sfogata: "Chi ha criticato l'attrice? Critico questo modo di raccontare tutto ed il contrario di tutto che porta a un corto circuito insopportabile! Probabilmente s'è rotta le balle anche lei di essere messa in mezzo a sta storia che non ha più senso. Dura da secoli! È che uno a un certo punto, da donna matura, deve pure capire che ste storie non hanno più senso e magari fare una copertina in meno e raccontare che lavoro sta facendo. Visto che meritatamente lavora tanto. Dai su! Ma basta!".

