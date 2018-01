time's up

Dopo la lettera pubblicata su Le Monde con la quale Catherine Deneuve e un centinaio di artiste e intellettuali hanno difeso la "libertà di importunare" attaccando il femminismo che porta "all'odio degli uomini e della sessualità", l'attrice francese è stata duramente criticata da altre donne sul web.

Con la lettera, Deneuve ha criticato l’ondata, a suo dire, “puritana” emersa dopo il caso Weinstein. La lettera nasce proprio come risposta alle frequenti iniziative delle attrici americane contro la violenza e le molestie sulle donne. Le firmatarie dell'appello sostengono che “La violenza è un crimine ma il 'rimorchio' insistente o maldestro non è un reato, né la galanteria è un'aggressione maschilista". Il nuovo collettivo francese, come loro stesse si definiscono, avrebbe l’obiettivo di “difendere la libertà degli uomini di importunare le donne, che è fondamentale per la libertà sessuale”.

Secondo queste donne, il caso Weinstein avrebbe dato avvio a una vera e propria caccia alle streghe, a un puritanesimo ipocrita, figlio di un femminismo che odia gli uomini e la sessualità, comportando, “sulla stampa e sui social network, una campagna di delazioni e accuse pubbliche di individui che, senza che si lasci loro la possibilità di rispondere o di difendersi, vengono messi esattamente sullo stesso piano di violentatori. Questa giustizia sbrigativa – continuano le donne nella loro denuncia – ha già fatto le sue vittime, uomini puniti nell’esercizio del loro lavoro, costretti a dimettersi, avendo avuto come unico torto quello di aver toccato un ginocchio, tentato di strappare un bacio, o aver parlato di cose intime in una cena di lavoro, o aver inviato messaggi a connotazione sessuale a una donna che non era egualmente attirata sessualmente”.

Dunque, secondo la Deneuve e le altre intellettuali francesi, il movimento #metoo, avrebbe creato un’enorme confusione tra “corteggiamento maldestro” e “molestie”, sottoponendo uomini innocenti a una gogna mediatica e sociale. La Deneuve e le altre chiedono che sia fatta una netta distinzione fra la "violenza sessuale", che è "un crimine" e il "rimorchio" che "non è neppure un reato", e dichiarano: "Noi difendiamo la libertà di importunare, indispensabile alla libertà sessuale", siamo "abbastanza mature" da "non confondere un goffo tentativo di rimorchio da un'aggressione sessuale". Beate loro che sono sempre riuscite a difendersi, peccato che non tutte le donne possono dire di aver avuto la stessa fortuna. È vero che le donne spesso (ma non sempre) sono in grado di distinguere un’avance indesiderata da un’aggressione, ma questo non significa che automaticamente si ha la possibilità di difendersi o tirarsi indietro.

Il terreno in cui ci stiamo muovendo non è certamente facile. Il confine tra molestie e avances indesiderate è spesso labile ed è difficile tracciare una netta separazione. Tuttavia, parlare di “libertà di importunare” risulta fortemente fuorviante e del tutto fuori luogo. In nessun caso, specie nella sfera intima e sessuale, dovrebbe essere lecito importunare una persona. “Libertà di importunare” è un ossimoro che pone in relazione due termini in contraddizione tra loro: il solo fatto di importunare qualcuno costituisce una limitazione della libertà personale. Importunare una donna non equivale a libertà sessuale, come sostengono le firmatarie della lettera, anzi costituisce proprio una limitazione della stessa. Forse è libertà per gli uomini, ma non per le donne. Libertà è invece il poter andare in giro senza dover temere di essere aggredite, molestate o violentate.

Inoltre, la lettera firmata da Deneuve tenta di sminuire un movimento talmente ampio, tanto da essere considerato da Time persona dell’anno, che ha portato alla luce un problema che per troppo tempo è rimasto sepolto, un problema culturalmente radicato tanto da essere considerato quasi normale nella nostra vita quotidiana. Sì, è vero le molestie e gli abusi sono sempre esisti, ma il fatto di essere un fenomeno diffuso su larga scala ne implica necessariamente la giustezza? No, al contrario dimostra quanto profondo e radicato sia questo problema nella nostra società, tanto da considerarlo normale.

Infine la lettera espone un’idea del tutto errata e datata di femminismo: quello delle donne che odiano gli uomini. Ma il femminismo non odia gli uomini, al contrario chiede un loro coinvolgimento attivo nella risoluzione del problema, perché è solo con l’azione di tutte le parti in gioco che sarà possibile raggiungere un obiettivo del genere. Devono essere gli stessi uomini a mettere in discussione il sessismo insieme alle donne e non per puro altruismo, ma perché anche loro sono imprigionati negli stereotipi di genere.

Dopo la pubblicazione della lettera, la femminista Caroline De Haas ha riunito intorno a sé una trentina di donne con le quali ha dato vita a un contro appello, contro la posizione della Deneuve: "Le firmatarie della tribuna su Le Monde sono per la maggior parte delle recidive in materia di difesa di pedocriminali o di apologia dello stupro. Questa tribuna - si legge nel testo delle femministe - sembra un po' quel collega fastidioso, quello zio noioso che non capiscono quello che sta succedendo. Appena si fa un passo avanti nell'eguaglianza, anche se di mezzo millimetro, delle anime pure ci mettono subito in guardia sul fatto che rischiamo di cadere nell'eccesso. Ma nell'eccesso ci siamo in pieno, in Francia ogni giorno centinaia di migliaia di donne sono vittime di molestie, decine di migliaia di violenze, centinaia di stupri. Ogni giorno. La caricatura è questa. I maiali e i loro alleati/e si preoccupano - concludono - e fanno bene. Il loro vecchio mondo sta per scomparire. Lentamente, troppo lentamente, ma inesorabilmente. Qualche reminiscenza polverosa non cambierà niente, anche se pubblicata su Le Monde". E anche su Twitter e altri social network le firmatarie della tribuna hanno attaccato Catherine Deneuve ed è stato creato anche l'hashtag #denuncialafalsafemminista.

Come ha bene evidenziato Caroline De Haas il mondo sta lentamente cambiando. Ed è comprensibile che a molti questo cambiamento non piaccia, non sta bene che le donne abbiano finalmente deciso di far sentire la loro voce e uscire finalmente dal silenzio. Spesso le denunce sono state sminuite e in molti si sono chiesti perché queste donne non abbiano denunciato prima le violenze subite. Beh, adesso lo hanno fatto e non basteranno le lettere di pseudofemministe o il vecchio patriarcato a fermarle. Il tempo è scaduto.

