La premier Meloni presto a Kiev, l'annuncio di Zelensky: ''E' molto concreta''

''Verrà presto a Kiev. Non posso comunicare la data, ma presto. La aspettiamo molto'', ha detto Zelensky.

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha annunciato che Giorgia Meloni "verrà presto a Kiev. Non posso comunicare la data, ma presto. La aspettiamo molto". "Ho visto in lei un primo ministro estremamente concreto - ha aggiunto Zelensky in un'intervista a Porta a Porta -. Mi è assolutamente chiara la sua retorica. Vedo Giorgia Meloni filoitaliana e questa è la cosa più importante: che è pro-Italia, sostiene l'Ucraina e sostiene i valori comuni".

