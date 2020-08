La quinta stagione de ''La Casa di Carta'' sarà l'ultima

serie tv

La quinta stagione de ''La Casa di Carta'' sarą l'ultima

Al via le riprese, dal 3 agosto, della quinta e ultima parte de 'La casa di carta'.

Pubblicata il: 01/08/2020

Al via le riprese, dal 3 agosto, della quinta e ultima parte de 'La casa di carta', creata da Alex Pina e prodotta da Vancouver Media per Netflix.

"Abbiamo pensato più di un anno a come far sciogliere la banda, mettere il professore alle corde e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili. Il risultato è la parte 5 di 'La casa di carta'. La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma la stagione è quella più eccitante ed epica di sempre". Lo afferma Pina che della serie è anche produttore esecutivo. I set di quest'ultimo atto saranno in Spagna, Danimarca e Portogallo.

