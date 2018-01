sfida

La ''sfida'' di masticare capsule di detersivo: 86 casi avvelenamenti

Non si ferma la mania negli Usa di masticare capsule di detersivo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/01/2018 - 14:00:40 Letto 323 volte

Non si ferma la mania negli Usa di masticare capsule di detersivo, o Tide Pods. Dati della American Association of Poison Control Centers (AAPCC), il Centro Antiveleni Statunitense, aggiornati al 21 gennaio parlano di 86 casi solo nelle prime tre settimane del 2018. Più di tutti quelli registrati nel 2017, quando erano stati 57, e nel 2016, quando se ne erano contati 36.

Iniziata come una sfida sui social media, con adolescenti che postavano video in cui masticavano le capsule di detersivo e sfidavano gli altri a seguire l'esempio, l'assurda sfida nota come “Tide Pod Challenge”, continua a diffondersi tra i teenager. E questo nonostante i tentativi di Amazon, YouTube e del colosso della grande distribuzione Procter&Gamble di fermare la mania.

"Non possiamo sottolineare abbastanza quanto questo sia pericoloso per la salute degli individui: può portare a convulsioni, edema polmonare, arresto respiratorio, coma e persino morte", ha detto Stephen Kaminski, CEO dell'AAPCC in una nota sottolineando di contattare immediatamente la hotline nazionale di Poison Help, in caso di dubbi o emergenze in merito.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!