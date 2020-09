Instagram

La signora di ''Non ce n'è Coviddi'' sbarca su Instagram: 100 mila follower in meno di 24 ore

La signora di Mondello, Angela Chianello, è sbarcata su Instagram con più di 100 mila follower in meno di un giorno.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/09/2020 - 13:02:20 Letto 488 volte

La signora di Mondello, Angela Chianello, diventata famosa per la frase "Non ce n'è Coviddi" pronunciata durante un'intervista a “Live Non è la D’Urso” su Canale 5, è sbarcata su Instagram con più di 100 mila follower in meno di un giorno.

L'Italia era appena uscita dal lockdown ed il suo "buongiorno da Mondello" e la frase "Non ce n'è Coviddi", fecero il giro del web. Angela all'inizio sembrava persino infastidita tanto che, contattata da Barbara D'Urso, aveva chiesto al popolo della rete di smetterla di fare meme su di lei affermando "quell'intervista mi ha rovinato la vita".





< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!