Quello tra il Principe Harry e Meghan Markle si preannuncia essere il matrimonio dell'anno e il mondo dello showbiz americano non ha perso tempo. Durante il raduno invernale dei Television Critics Association, il network Lifetime ha infatti annunciato di avere in cantiere un film tv sulla loro favola d'amore. La messa in onda è prevista a maggio, in coincidenza con il royal wedding.

A quanto riporta "Entertainment Weekly" lo show si intitolerà "Harry & Meghan: The Royal Love Story" e racconterà la relazione dal loro primo incontro al fidanzamento ufficiale, annunciato nel novembre 2017. Farà luce sui retroscena di questa coppia speciale: il corteggiamento, l'invadenza dei media nel rapporto e i fantasmi della vita passata di Meghan, che ha già un divorzio alle spalle. Non si sa ancora da chi saranno interpretati i futuri sposi.

Non è la prima volta che Lifetime si occupa di coppie reali. Nel 2011 aveva infatti prodotto "William & Kate: The Movie", incentrato sulla storia d'amore tra il futuro re e la Middleton, mandandola in onda qualche giorno prima dell'attesissimo matrimonio reale.

