lady oscar

La storia di Lady Oscar diventa realtà

Una fanciulla che si finge uomo per salvare l'eredità di famiglia e il titolo nobiliare.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/12/2017 - 21:09:15 Letto 1348 volte

Una fanciulla che si finge uomo per salvare l'eredità di famiglia e il titolo nobiliare. La storia di Lady Oscar, celebre manga nel quale si racconta la vita di una nobile ragazza figlia unica, allevata dal padre come un uomo alla corte di Versailles, diventa realtà. In Inghilterra il quinto conte di Balfour, celebre casata del Sussex, vuole proporre un emendamento alle legge sul riconoscimento di genere, per autorizzare il passaggio da donna a uomo senza nessun controllo medico, ma solo con una semplice dichiarazione.

Come raccontato dal Telegraph, lord Balfour ha avuto quattro figlie femmine e nessuna di loro potrà ereditare il titolo di contessa per le regole molto severe in merito di successione. Alcune deroghe, in passato, sono state fatte per la famiglia reale, quando il principe WIlliam e la principessa Kate aspettavano il primo figlio e non erano a conoscenza del sesso del nascituro, ma non erano state allargate al resto della nobiltà.

Ora, dopo la proposta shock del Lord, appoggiata anche da Theresa May, per evitare che la sua eredità vada tutta al fratello minore, le regole dell'aristocrazia inglese per le questioni ereditarie sembrano essere scardinate. "Il giorno stesso che passerò a miglior vita una delle mie figlie potrà dichiarare che c' è sempre stato un uomo che urlava per uscire dal suo corpo femminile". Ha commentato il conte per spiegare la sua proposta, che potrà così salvare titolo e castello e sperando che la prescelta non faccia la fine della vera Lady Oscar.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!