La trasmissione di Rai1 ''Paesi che vai'' fa tappa a Palermo: Lagalla riceve la troupe

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/03/2023 - 14:12:44 Letto 831 volte

“Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…”, lo storico programma di RAI UNO, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, patrocinato dal MIC (Ministero della cultura) che va in onda ogni domenica mattina dalle 9.40 alle 10.30, arriva a Palermo.

Livio Leonardi, partendo da Piazza Verdi, condurrà il suo pubblico sulle tracce di Giuseppe Velasco… celebre pittore palermitano, considerato “il maestro del maggior numero de’ viventi artisti”.

Col consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il noto programma di Rai Uno, e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Livio Leonardi – insignito proprio per questi motivi di importanti riconoscimenti quali la Medaglia d’Oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo – immergerà il proprio racconto nella racconto nella vita di Giuseppe Velasco, e si addentrerà tra le mura di antichi edifici da lui magistralmente decorati.

Partendo dalla straordinaria Piazza Pretoria, dove Velasco accoglierà il conduttore, il racconto proseguirà all’interno del “Gymnasium” dell’Orto Botanico e nell’antico Palazzo Mirto, per arrivare fino alla caratteristica Casina cinese ed al maestoso Palazzo dei Normanni. Le telecamere si sposteranno poi nel suggestivo Santuario di Santa Rosalia e nella spettacolare Cattedrale della città, che da secoli custodisce le reliquie della patrona di Palermo, da sempre simbolo di purezza, forza e libertà.

Ma non è finita qui… sempre con Livio Leonardi – vincitore del Premio Internazionale “VISIONI” della Fondazione (Agnelli) Civita di Bagnoregio – andremo anche alla scoperta di alcune location che hanno fatto da set ad una serie televisiva e ad una celebre pellicola cinematografica.

Ed infine “Paesi che vai” si immergerà nelle bellezze paesaggistiche di una piccola isola di origine vulcanica, custode di una straordinaria riserva naturale marina, considerata un vero e proprio paradiso per i subacquei e gli amanti del mare.

Fonte: Comune di Palermo

