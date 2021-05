vacanze in Sicilia

La tua vacanza in Sicilia: una terra spettacolare

La Sicilia offe ai turisti la possibilità di visitare una quantità innumerevole di luoghi bellissimi, non basterà infatti una sola vacanza per vedere tutte le bellezze della Sicilia, essendo il territorio dell’isola comunque abbastanza ampio.

La Sicilia è un luogo davvero suggestivo dove poter trascorrere le proprie vacanze, immersa in un paesaggio spettacolare e ricca di tradizioni storico culturali, si addice alle esigenze di tutti i viaggiatori, sia di chi voglia godersi una vacanza al mare, si a di chi voglia andare alla scoperta della storia dell’isola. Ogni anno la Sicilia richiama turisti da tutto il mondo, curiosi di trascorre qualche giorno in una delle isole più belle del mediterraneo. A far da cornice alla storia ed ai paesaggi dell’isola vi è l’ottima cucina tradizionale che rende la Sicilia un luogo davvero paradisiaco.

Come arrivare in Sicilia

La Sicilia può essere raggiunta in diversi modi, sicuramente uno di questi è il traghetto che vi condurrà al porto di Termini Imerese, comune della città metropolitana di Palermo. I traghetti che raggiungono la cittadina siciliana permettono i collegamenti tra l’isola del mediterraneo e tutto il territorio nazionale. È possibile scegliere il traghetto con l’orario che più risulta comodo per il viaggiatore, si possono scoprire su internet tutti i traghetti da e per il porto di Termini Imerese in modo da poter organizzare al meglio il proprio soggiorno da sogno in Sicilia.

Cosa fare dopo essere arrivati in Sicilia

Se si scegli di arrivare al porto di Termini Imerese certamente non può mancare una visita alla città di Palermo. Passeggiando per le vie della città si può respirare tutta la storicità del posto grazie alla presenza di palazzi antichi e di bellissime cattedrali. Tra questi sono celebri il Palazzo dei normanni, una tappa obbligatoria per chi passa da Palermo, e la Cattedrale della città. Inoltre un altro luogo caratteristico che non ci si può perdere è il mercato di Ballarò, celebre in tutto il mondo.

Se ci si vuole spostare da Palermo si può fare una capatina del paesino di Cefalù, piccolo borgo di pescatori, ormai di fama mondiale. A chiunque sarà capitato di vedere una fotografia del porticciolo di Cefalù con tutte le barche colorate ormeggiate. Una vera e propria cartolina da portare nel proprio bagaglio del viaggio in Sicilia. Per godere al meglio dei panorami della cittadina di Cefalù basterà salire sulla Rocca di Cefalù, una fortificazione che domina dall’alto il borgo, e godersi una vista davvero mozzafiato.

Specialità enogastronomiche siciliane

La Sicilia oltre ad essere celebre per la bellezza del proprio territorio è conosciuta in tutto il mondo per la bontà della sua cucina tradizionale. I piatti tipici della Sicilia sono per la maggioranza piatti semplici e della cucina povera ma allo stesso tempo gustosissimi. Dalle arancine alla caponata passando per le panelle, il vostro viaggio in Sicilia potrà essere arricchito da un tocco di gusto straordinario. I prodotti della cucina siciliana più famosi sono senza dubbio i dolci, in particolare il cannolo con la ricotta e la cassata siciliana.

