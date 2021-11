variante Sudafricana

La variante Covid Sudafricana è arrivata in Europa: primo caso in Belgio

Il primo caso della variante sudafricana del covid individuato in Europa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/11/2021 - 15:18:24 Letto 467 volte

Il primo caso della variante sudafricana del covid individuato in Europa: il caso relativo ad una donna è stato confermato in Belgio. La paziente, una giovane positiva alla variante B.1.1.529, proviene dall'Egitto dopo aver fatto scalo in Turchia.

L'esito del test è stato confermato dall'ospedale universitario UZ Leuven. La donna ha sviluppato sintomi a 11 giorni di distanza dal viaggio in Egitto, come riferisce l'emittente RTBF.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!