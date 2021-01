Covid-19

Lady Gaga sul Covid-19: ''Sensazione di incapacità che accomuna tutti noi''

Un'enorme sensazione di impotenza. Lady Gaga condivide il suo stato d'animo per ciò che accade nel mondo durante la pandemia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/01/2021 - 10:52:00 Letto 333 volte

"Ci siamo trovati davanti ad un super virus che è epico nelle sua proporzioni disastrose. Quella sensazione di incapacità è quindi in qualche modo qualcosa che accomuna tutti noi". ha detto la popstar, Lady Gaga, in un'intervista a Usa Today.

"E' davvero importante per continuare a mantenere in movimento il mio corpo. E' importante per la mia salute mentale. Faccio esercizio regolarmente, soprattutto passeggiate ed escursioni. Infine - conclude - incoraggio tutti a rimanere attivi anche solo con una lezione di yoga online".

