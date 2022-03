Guerra Ucraina-Russia

L'appello di Zelensky al mondo: ''Scendete nelle piazze, la libertà è importante. Difendete la libertà, difendete la vita''

Volodymyr Zelensky lancia il suo appello al mondo intero, chiedendo manifestazioni di piazza in tutto il mondo.

24/03/2022

Volodymyr Zelensky lancia il suo appello al mondo intero, chiedendo manifestazioni di piazza in tutto il mondo a un mese dall'inizio delle operazioni militari russe in Ucraina. Il presidente ucraino, in un videomessaggio in inglese, ha sottolineato che l'aggressione della Russia non è solo contro l'Ucraina, ma "ha un significato più grande''. "Scendete nelle piazze, scendete nelle strade, fatevi vedere e fatevi ascoltare. La libertà è importante e le persone contano. Difendete la libertà, difendete la vita", è l'appello di Zelensky a tutti i paesi del mondo.

"Dobbiamo fermare la Russia. Il mondo deve fermare la guerra. Ringrazio tutti coloro che agiscono a sostegno dell'Ucraina. A sostegno della libertà. Ma la guerra continua. Continuano gli atti di terrore contro persone pacifiche. E' già un mese! Così lungo! Mi spezza il cuore, spezza il cuore di tutti gli ucraini e di ogni persona libera del pianeta. Ecco perché ti chiedo di opporti alla guerra", il testo su Facebook che accompagna il video di Zelensky.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Official Facebook Volodymyr Zelensky

