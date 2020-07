armadietto medicinali

L'armadietto dei medicinali

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/07/2020 - 12:05:36 Letto 5034 volte

Probabilmente penserete che un armadietto dei medicinali così fornito non ce l’hanno neppure in ospedale!

Vi dò soltanto alcune indicazioni su tutto ciò che potrebbe servire per il primo soccorso in caso di infortunio o ciò che è bene tenere a portata di mano per ogni evenienza; ma è chiaro, comunque, che la miglior cosa da fare è rivolgersi immediatamente ai medici ed alle strutture sanitarie.



Apparati sanitari

Termometro

Spille di sicurezza

Laccio emostatico

Cerotti semplici

Forbicine

Cerotti medicati

Pinza

Stecche di legno

Cotone

Peretta di gomma

Bende semplici ed elastiche

Apparato per clistere

Garza sterile

Borsa di gomma

Limetta

Borsa per ghiaccio

Graffes per chiudere fasciature

Siringhe in plastica sterilizzate di varie capacità (da 2 a 10 cc)



Disinfettanti

Alcool a 70° puro e denaturato

Tintura di iodio

Acqua ossigenata (12 volumi)

Composti ammonio quaternario (sol. 10%)

Acido borico (cartine da sciogliere in acqua bollita)

Acqua vegetominerale

Polveri per l’igiene intima

Collutori



Disintossicanti - Epatoprotettori - Vitaminici

Carbone vegetale

Lievito di birra

Rabarbaro

Vitamine Gruppo B – B12 -

Vitamina C



Sedativi - antido lorifici

Compresse e supposte antinevralgiche

Compresse e supposte antispastiche

Compresse e supposte sedative

Tranquillanti



Analettici

Preparati di caffeina

Preparati di canfora

Preparati di efedrina



Antiacidi

Bicarbonato di sodio



Digestivi

Elisir di china

Polvere bismuto e magnesio



Antibiotici e chemioterapici

Capsule, sciroppi, supposte e flaconi iniettabili di antibiotici a largo spettro

Sulfamidici in compresse

Disinfettanti dei reni e delle vie urinarie



Pomate

Pomate antinfiammatorie (al Cortisone e Antibiotici)

Pomate e supposte antiemorroidarie

Pomate antistaminiche (scottature, eritemi solari, punture da insetti, orticaria, ecc.)

Pomate contro gli strappi muscolari, contusioni, ematomi, slogature



Varie

Colliri oculari

Gocce e spray nasali

Gocce auricolari

Lassativi

Boccetta di sali

Siero antiofidico (antivipera)



N.B. Controllare periodicamente la data di scadenza dei vari prodotti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!