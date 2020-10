musica

Laura Pausini candidata all'Oscar per la Miglior Canzone: ''Se mi gaso e poi non vinco mi viene un crollone''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/10/2020 - 10:12:28 Letto 460 volte

Laura Pausini, potrebbe aggiungere un altro traguardo importante: una nomination all'Oscar per la Miglior Canzone originale con "Io sì", tema del film "La Vita Davanti A Sé".

"Non ci voglio neanche pensare che possa succedere. Perché se mi gaso e poi non vinco mi viene un crollone. Intanto festeggio la possibilità di nomination", dice la cantante.

"Con il lockdown mi sono sentita persa - racconta, in collegamento zoom da Roma -. Invece di tirar fuori le mie inquietudini, mi sono chiesta se interessasse a qualcuno che io cantassi ancora. Continuavo a rimandare il momento in cui iniziare ad ascoltare le oltre 500 canzoni arrivate. Poi è arrivata la proposta di Diane Warren. E ho capito perché finora avevo detto no ad altri progetti cinematografici: aspettavo di emozionarmi così, di riconoscermi in un film che racconta di due persone, di incontri che possono cambiare la vita e possono salvarla. Ed è stato anche il momento giusto per collaborare con Dianne dopo anni che ci conoscevamo".

E il progetto ha visto anche l'incontro con un'altra grande donna e artista. "È un'emozione vedere in scena Sophia (che interpreta una sopravvissuta all'Olocausto che si prende cura dei figli delle prostitute, ndr) e poter apprezzare la sua generosità nell'interpretare una storia intensa, italiana e con un significato socialmente così importante e purtroppo ancora molto attuale. La prima volta che ci siamo incontrate era il 2003 e c'è sempre stata empatia tra noi. E' materna, protettiva e di lei colpisce sempre il suo essere icona in tutto quello che fa. E' la rappresentazione della donna italiana nell'immaginario degli stranieri".

Fonte: Ansa

