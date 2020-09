musica

Laura Pausini, esce il nuovo singolo ''Verdades a medias'' in duetto con Bebe

Laura Pausini pubblica Verdades a medias, brano pop-rock, disponibile dal 4 settembre.

Il brano, con la partecipazione della cantautrice spagnola Bebe, è una versione unica del brano Frasi a metà - contenuto nell'album Fatti sentire del 2018 - e già singolo di successo in Italia.

La scelta di Verdades a medias come singolo per il mercato spagnolo è frutto di un progetto speciale, nato dall'inedita collaborazione con la cantautrice dell'Extremadura Bebe, a proposito della quale Laura Pausini ha dichiarato: "Ho pensato di interpretare questa canzone con un'artista che ho sempre seguito e che ammiro dal profondo. Mi colpiscono le voci uniche, differenti e con grande personalità. Per questo ho coinvolto Bebe. È una cantante che ha sempre qualcosa da dire, che non si limita ad eseguire ma che è anche in grado di raccontare storie. Quando mi ha detto che avrebbe duettato con me, sono impazzita dalla gioia e non vedevo l'ora di cantare con lei!".





