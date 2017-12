fumo

L'Austria potrebbe ritirare il divieto di fumo nei ristoranti

Il nuovo governo esecutivo in Austria potrebbe ritirare la norma del divieto di fumo nei locali pubblici.

Pubblicata il: 15/12/2017

Il nuovo governo esecutivo in Austria potrebbe ritirare la norma del divieto di fumo nei locali pubblici. Lo rivela il quotidiano Der Standard. Il bando alle sigarette nei ristoranti, infatti, è sul tavolo delle trattative per la nuova coalizione di governo tra Oevp (Partito popolare austriaco), fortemente contrario al divieto, e Fpoe (Partito della libertà). Già partita una crociata online anti-tabacco.

Il partito di Christian Strache si sarebbe fermamente opposto all'entrata in vigore del divieto di fumo nei locali pubblici a partire dalla primavera, secondo il quotidiano austriaco. In risposta a questa posizione è partita una petizione online antifumo che ha già raccolto 260.000 firme a favore del divieto totale di fumo nei ristoranti e nelle gastronomie. L'iniziativa non ha al momento alcun carattere ufficiale, ma ha una certa valenza dimostrativa.

