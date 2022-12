Guerra Ucraina-Russia

Lavrov contro Papa Francesco: ''Invita al dialogo ma con parole non cristiane, non aiuta la causa''

Il ministro degli Esteri russo si esprime sulle parole del Pontefice in relazione alle ''crudeltà'' di buriati e ceceni.

01/12/2022

Le parole del Papa sulla "crudeltà" di ceceni e buriati sono "non cristiane". Il nuovo attacco contro Francesco arriva dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che in una conferenza stampa ha detto: "Il Papa invita al dialogo, ma di recente ha anche fatto una dichiarazione incomprensibile, completamente non cristiana, individuando due nazionalità russe in una categoria da cui ci si può aspettare atrocità durante le ostilità". Secondo il capo della diplomazia di Mosca, "naturalmente questo non aiuta la causa e l'autorità della Santa Sede".

L'Occidente, secondo Lavrov, avrebbe avuto la possibilità di fermare lo scoppio della guerra in Ucraina accogliendo le richieste della Russia per limitare l'espansione della Nato e creare uno status di sicurezza speciale per Kiev.

Sui rapporti con l'Occidente non si torna indietro, la Russia non li ripristinerà come erano prima del conflitto in Ucraina, ha poi sottolineato. "E' chiaro che se, e quando, a un certo punto i nostri vicini occidentali e gli ex partner improvvisamente si interesseranno a ripristinare in qualche modo il lavoro congiunto sulla sicurezza europea, da parte nostra non ci sarà alcun ripristino. Perché il ripristino significa quello che era prima. Ma questo non è possibile", ha detto Lavrov citato dalla Ria Novosti.

