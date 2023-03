Gossip

LDA e Aka7even ''cognati'', fanno coppia con le sorelle tiktoker sexy ed esplosive Miriam e Francesca Galluccio

Miriam e Francesca Galluccio hanno fatto perdere la testa a LDA e Aka7even e non solo: ci sono migliaia di follower pazzi di loro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/03/2023 - 11:59:38 Letto 756 volte

LDA e Aka7even sono legati dalla passione per la musica, ma non solo. I due cantanti, entrambi ex allievi della scuola di "Amici" ma in edizione diverse, sono fidanzati con due gemelle. Il figlio di Gigi D'Alessio è innamorato della 21enne napoletana Miriam Galluccio, mentre l'altro fa coppia con Francesca Galluccio.

Conosciute su TikTok come Galluccio Twins, Miriam e Francesca sono due studentesse 21enni napoletane appassionate di moda. Bellissime, con gli occhi scuri e i capelli lunghissimi, hanno curve mozzafiato che non esitano a sfoggiare sui social con look succinti e pose provocanti. Hanno fatto perdere la testa a LDA e Aka7even e non solo: ci sono migliaia di follower pazzi di loro.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!