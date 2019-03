efficienza al lavoro

Le 5 migliori soluzioni per aumentare la tua efficienza al lavoro

Ogni giorno arrivi alla scrivania giā stanco e ti trascini fino all'orario di uscita come un bradipo. Ecco le migliori soluzioni per aumentare la tua efficienza al lavoro.

21/03/2019

Ogni giorno arrivi alla scrivania già stanco e ti trascini fino all’orario di uscita come un bradipo. Oppure, magari, sei spedito e scattante, ma senti di poter dare di più. O ancora, hai delle idee e sai che sono buone, ma al momento non ti senti abbastanza energico per svilupparle. Quale che sia la tua situazione, sicuramente potrai trovare utili i nostri consigli per essere più reattivo ed efficiente.

1. Comincia la giornata con un buon caffè

Il primo rimedio puoi assumerlo appena ti svegli, e si tratta del caffè. La bevanda più amata dagli italiani, e non solo, migliora le prestazioni sia fisiche che mnemoniche. Uno studio recente ha dimostrato che l’assunzione di caffeina rende più attivi e propositivi anche nei lavori di squadra. E se lavori da casa, puoi rendere più smart il tuo ufficio domestico installando una delle nuove macchinette da caffè. Sul mercato si trova un numero davvero illimitato di modelli, tutti occupano poco spazio, hanno un design elegante e ti consentiranno di preparare un ottimo caffè in circa un minuto. Non è un caso che le abbiano installate anche in diversi uffici al posto delle vecchie macchinette a gettoni!

2. Prenditi cura del tuo corpo

Un altro modo per migliorare le proprie prestazioni intellettive è curare la forma fisica. Meglio non trascurare l’importanza di un buon sonno rigenerante. Ma anche dell’esercizio fisico, che riduce i livelli di stress e aumenta le capacità di concentrazione. Inutile a dirsi: una colazione leggera con cibi poveri di grassi e a lento rilascio di zuccheri renderà meno complicata la digestione, favorendo l’apporto di sangue al cervello.

3. Taglia sulle distrazioni

Notifiche dei social network, chiacchierate con i colleghi, email e telefonate personali. Tutto questo spezza la concentrazione rendendo difficile riprendere quello che si stava facendo. Niente di più sbagliato, perché ritrovare la concentrazione è più difficile che mantenerla, e questo dilata i tempi di svolgimento del lavoro. Per lavorare bene devi ridurre il numero di pause e bloccare tutte le altre attività. Ad esempio, se ti senti stanco e vuoi fare un break, puoi usare un macchinetta del caffè elettrica che, a differenza della moka, si attiva con un pulsante e può essere montata anche sulla scrivania.

4. Parola d’ordine organizzazione

In molti casi non si tratta di non avere energia, ma di essere dispersivi. Fare tante cose insieme è apparentemente una mossa vincente, ma nella realtà si rivela quasi sempre uno spreco di tempo. Insomma, multitasking si, ma con saggezza. Pianifica in anticipo il lavoro, cerca di dedicarti a un solo progetto per volta, suddividilo in step intermedi. Puoi anche aiutarti con le agende virtuali e i task manager per tenere conto di quanto tempo dedichi a ogni operazione.

5. Impara a delegare

Spesso non è necessario che sia tu a fare tutto. Anzi, quasi sempre volersi occupare di ogni fase di un lavoro dipende più da una questione di ansia da controllo che da vera e propria efficienza. Saper delegare e saper individuare i soggetti più adatti allo svolgimento di un certo tipo di operazione è, al contrario, una scelta intelligente per rendere il lavoro più veloce e anche qualitativamente migliore.

Pronto a dare il meglio di te!

Naturalmente non è necessario adottare tutti i suggerimenti che ti abbiamo illustrato, nessuno si aspetta che domattina tu diventi un runner o un mago del multitasking razionale. Per alcune cose ci vorrà tempo. Altre invece, come avviare o implementare il consumo di caffè, sono più immediate e potranno esserti utili già da ora. Non ti resta che cominciare!

