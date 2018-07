incendi

Le fiamme avvolgono la Grecia, almeno 50 morti

A fuoco le vaste pinete attorno ad Atene. Tra i feriti alcuni sono gravi, presenti anche bambini

24/07/2018

Le Grecia è devastata dagli incendi. Dalla sera del 23 luglio scorso, le fiamme imperversano in terra ellenica e mietono vittime senza pietà. Le autorità diramano i primi bollettini provvisori: almeno 50 i morti, non meno di 156 i feriti - tra cui alcuni gravi e anche bambini -, ma la lista delle vittime potrebbe allungarsi se le fiamme non venissero domate in tempo.

Nei pressi delle vaste pinete che circondano Atene andate a fuoco, si trovano corpi carbonizzati sulla costa est dell’Attica e altre vittime sulla spiaggia di Argyri, tra cui bambini: un bilancio agghiacciante, completato dalle migliaia di persone evacuate. Il tutto a un massimo di 30 chilometri da Atene, con alcune delle zone colpite che si trovano a soli 10 km dalla capitale.

La Grecia avrebbe chiesto aiuto attraverso il meccanismo della protezione civile dell'Unione Europea: l'incendio è il più grave della storia greca, e ha distrutto decine di case, automobili e qualsiasi cosa abbia incontrato durante il suo avanzamento.

