tv

Le Iene: ''Nadia Toffa sta meglio''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/12/2017 - 15:57:51 Letto 703 volte

"Abbiamo uno stato d'animo un po' provato...ma sono tre giorni che volevamo dirvelo e adesso possiamo dirlo a voce alta: Nadia sta meglio". Ad annunciarlo sono Ilary Blasi e Teo Mammucari, conduttori de “Le Iene”, che ieri sera hanno aperto la puntata dedicando i primi minuti a Nadia Toffa, l'inviata vittima di un grave malore nei giorni scorsi e ora in via di recupero.

"Ovviamente ha bisogno di un po' di riposo per riprendersi", ha aggiunto Blasi, che ha poi approfittato dell'occasione per salutarla in diretta e per ringraziare quanti hanno espresso vicinanza all'inviata negli ultimi giorni: "Ringraziamo tutti voi per l'affetto che avete dimostrato nei confronti di Nadia e delle Iene. Grazie di cuore".

