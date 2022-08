vacanze vip

Le sexy vacanze di Ilary Blasi a Sabaudia

Gli ultimi scatti la ritraggono in acqua con gli slip striminziti color jeans e una camicia annodata sul ventre perfetto e ammalia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/08/2022 - 09:05:00 Letto 864 volte

Ci sono le amiche più care a fare compagnia a Ilary Blasi in questa estate così difficile. Dopo 20 anni, si ritrova nella villa di Sabaudia sul mare senza Francesco Totti, ma non vuole passare per la mogliettina tradita e inconsolabile. Per questo sui social si mostra più del solito con foto sexy e sorridenti. Gli ultimi scatti la ritraggono in acqua con gli slip striminziti color jeans e una camicia annodata sul ventre perfetto e ammalia.

Ilary Blasi posta un paio di fotografie dal mare. Cammina verso le onde con sguardo deciso e serio. Ha i capelli raccolti e una camicia bianco-azzurra (facile pensare ai colori della Lazio, antagonista della Roma di Totti) sbottonata e annodata sul ventre, a dir poco irresistibile. La sua falcata decisa e sensuale stuzzica la fantasia dei follower. Ha gli occhiali da sole scuri calati sul volto e mostra la mano senza fede. Nelle immagini postate dalle amiche appare in compagnia a tavola serena e sorridente. Tra le altre donne che formano la combriccola di Ilary c’è anche Michela Quattrociocche (che dopo la sosta a Sabaudia con le figlie è volata in vacanza con Giovanni Naldi).

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Ilary Blasi

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!