Missili caduti in Polonia

Leader G7 della Nato: ''Pieno sostegno a Polonia e Ucraina''

Pieno sostegno e assistenza alle indagini in corso in Polonia dalla Nato.

I leader del G7 e della Nato "condannano i barbari attacchi missilistici che la Russia ha perpetrato martedì su città e infrastrutture civili ucraine". Lo si legge in un comunicato congiunto che precisa come si sia "discusso dell'esplosione avvenuta nella parte orientale della Polonia, vicino al confine con l'Ucraina. Offriamo il nostro pieno sostegno e assistenza alle indagini in corso in Polonia. Siamo d'accordo di rimanere in stretto contatto per determinare i passi successivi appropriati man mano che le indagini procedono".

