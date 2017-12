inquinamento

L'India per la guerra contro l'inquinamento utilizza i cannoni antismog

L'India dichiara guerra all'inquinamento con una serie di cannoni antismog per ripulire l'aria di Nuova Delhi dalle emissioni nocive...

L’India dichiara guerra all’inquinamento con una serie di cannoni antismog per ripulire l'aria di Nuova Delhi dalle emissioni nocive, una città sempre più attanagliata dalle crescenti concentrazioni di gas serra e polveri sottili. I macchinari transiteranno per la città sparando 100 litri d'acqua al minuto ed eliminando il 95% degli inquinanti atmosferici. Una tecnologia "verde", ma anche onerosa: il costo di ogni cannone si aggira infatti attorno ai 31mila dollari.

L'apparecchio è stato testato nelle aree industriali di Nuova Delhi, in siti estrattivi e in costruzione. Se si dimostrerà efficace, ha fatto sapere il ministro dell'Ambiente Imran Hussain, sarà utilizzato nelle strade della metropoli indiana. Scettici sull'efficacia del cannone sono gli ambientalisti di Greenpeace, secondo cui il mezzo rappresenta una distrazione dalle cause che sono alla base del pesante inquinamento di Nuova Delhi, tra le città con l'aria più irrespirabile al mondo.

