Lino Banfi e la moglie positivi al Covid: ''Almeno non dobbiamo vivere separati''

La coppia, che sta abbastanza bene nonostante l'età e qualche problema di salute, l'ha scoperto per caso grazie a un medico che si era recato nella loro casa per fare un prelievo di sangue alla donna, malata di Alzheimer.

Dopo quasi due anni e mezzo dall'inizio della pandemia, Lino Banfi e la moglie Lucia Lagrasta hanno contratto il Covid. La coppia, che sta abbastanza bene nonostante l'età e qualche problema di salute, l'ha scoperto per caso grazie a un medico che si era recato nella loro casa per fare un prelievo di sangue alla donna, malata di Alzheimer. "Lino, sei stato all'estero - ha detto il dottore all'attore -. Facciamo un tampone per sicurezza". Test risultati entrambi positivi.

"Come stiamo? Per fortuna bene - ha spiegato Banfi a Tv, Sorrisi e Canzoni -. Io ho un po' di tosse, Lucia neanche quella. L'abbiamo scoperto per caso. È venuto a casa il medico per un prelievo a mia moglie e mi ha detto: 'Lino, sei stato all’estero, facciamo un tampone per sicurezza'. Ero andato in Canada, a Toronto, per ritirare un premio alla carriera e mi sembrava giusto controllare, anche se sono arrivato a 86 tamponi! Davvero, ho fatto il conto. Ormai ho il naso come un pugile. Siamo risultati tutti e due positivi, dobbiamo aspettare che passi".

Nella sfortuna di aver contratto il Covid, la coppia ha riconosciuto di aver avuto una fortuna. "Quando ha saputo che avevamo il virus, Lucia è stata quasi contenta - ha raccontato Banfi -. Ha detto 'meno male, lo abbiamo preso insieme, sennò avremmo dovuto stare separati, una da una parte e uno dall’altra'". I due, che si amano da ben 70 anni, non avevano nessuna intenzione di vivere separati e non hanno intenzione di stare da soli neanche al momento di morire.

