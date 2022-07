Guerra Ucraina-Russia

L'Iran gli Usa: ''Nessun accordo con la Russia su invio di droni''

''La cooperazione tra la Iran e Russia risale a prima dell'inizio della guerra in Ucraina e recentemente non ci sono stati sviluppi speciali'', ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano.

"La storia della cooperazione tra la Repubblica islamica dell'Iran e la Federazione Russa nel campo di alcune nuove tecnologie risale a prima dell'inizio della guerra in Ucraina e recentemente non ci sono stati sviluppi speciali in questa relazione". Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Naser Kanani, in risposta a quanto affermato dal consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, secondo cui Mosca si sarebbe rivolta a Teheran per ottenere "centinaia" di droni, compresi velivoli da attacco, da utilizzare nell'invasione dell'Ucraina.

